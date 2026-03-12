corte costituzionale confermati i limiti allo ius sanguinis per ottenere la cittadinanza

La Corte Costituzionale ha confermato i limiti allo “ius sanguinis” previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 362025. Il ricorso, presentato dal Tribunale di Torino, contestava le norme che hanno reso più rigorosi i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per discendenza. La decisione riguarda quindi le regole per l'acquisizione della cittadinanza in relazione alla discendenza.

La Corte Costituzionale ha confermato la legge che impone un limite alla concessione della cittadinanza ai discendenti di immigrati italiani. Con una decisione resa nota oggi, la Consulta ha stabilito che le questioni presentate dal Tribunale di Torino sono “in parte non fondate e in parte inammissibili”. Il ricorso riguardava l’articolo 1 del decreto-legge 362025, poi convertito nella legge 742025, che introduce misure urgenti in materia di cittadinanza. In particolare, venivano contestate le norme che rendono più rigorosi i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per discendenza, il cosiddetto “ius sanguinis”. Secondo i giudici costituzionali, le obiezioni sollevate non giustificano l’intervento della Corte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

