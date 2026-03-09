Sanità in crisi | la proposta dell’ordine dei medici per fermare l’esodo dei professionisti

L’ordine dei medici ha avanzato una proposta per cercare di fermare l’esodo dei professionisti dalla sanità calabrese. La situazione attuale vede la carenza di medici, strutture insufficienti e percorsi formativi instabili che rendono difficile mantenere il personale sanitario nella regione. La crisi coinvolge tutti gli aspetti del settore e richiede interventi immediati.

L'ordine punta anche su assunzioni immediate di medici neolaureati a tempo determinato, con garanzia di stabilizzazione al conseguimento della specializzazione La sanità calabrese affronta una fase critica: mancano medici, strutture adeguate e percorsi formativi stabili. La conseguenza è chiara: i giovani professionisti scelgono altre regioni e la Calabria perde talento prezioso. L'ordine punta su assunzioni immediate di medici neolaureati a tempo determinato, con garanzia di stabilizzazione al conseguimento della specializzazione. Accesso facilitato agli stessi nell'ambito specialistico in cui sono già stati assunti a tempo determinato,...

