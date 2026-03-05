Folle corsa su un' auto rubata poi l' incidente e lo schianto contro una staccionata | ferito un bimbo di 5 anni

Un'auto rubata ha percorso una corsa spericolata fino a schiantarsi contro una staccionata, ferendo un bambino di cinque anni. La Panda, ferma in via Borgazzi al semaforo rosso, è ripartita all’improvviso quando il semaforo è diventato verde, e, alla vista di una volante della polizia, il conducente ha accelerato, passando con il rosso più volte. L’incidente è avvenuto durante questa fuga.

Il bambino ha riportato qualche lieve ferita oltre al grande spavento. Il conducente dell'auto ha tentato di scappare ma i poliziotti della questura di Monza lo hanno fermato La Panda ferma in via Borgazzi al semaforo rosso, ma quando scatta il verde il conducente, alla vista della volante della polizia, ingrana la marcia e si dà alla fuga “bruciando” diversi rossi. Una folle fuga quella che si è consumata nella serata di mercoledì 4 marzo a Monza e che si è conclusa in viale Campania (altezza via Brembo) con lo schianto della Panda contro un’altra auto e poi contro la staccionata che si staccava colpendo di striscio una donna che si trovava nei pressi con il figlio di cinque anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Con l’auto rubata fugge a tutta velocità e causa un incidente. Ferito un bimbo di 5 anniMonza, 5 marzo 2026 – Una fuga a tutta velocità su un'auto rubata, un ricercato che brucia i semafori rossi, lo schianto contro una staccionata che...

