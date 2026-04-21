L’Italia si trova in una fase di passaggio tra diverse condizioni meteorologiche. Da una parte, si registra la presenza di un anticiclone che porta stabilità e temperature più elevate su alcune zone, dall’altra, infiltrazioni di correnti fredde continuano a raggiungere il Paese. Questa situazione genera un clima variabile, con piogge e cambiamenti di temperatura previsti nel corso dei prossimi giorni, fino al ponte di fine settimana.

Roma - L’evoluzione atmosferica resta incerta tra blocchi anticiclonici e infiltrazioni fresche: attese piogge irregolari soprattutto su Adriatico e Appennino fino ai primi giorni di maggio L’evoluzione del meteo a lungo termine evidenzia una fase dinamica per l’Italia, condizionata dalla fine del vortice polare e dalla maggiore libertà di movimento delle onde atmosferiche. Questo scenario favorisce la formazione di blocchi anticiclonici alternati a discese di aria fredda, con effetti variabili sulla Penisola. Fino alla fine del mese, l’Italia si troverà in una posizione intermedia tra un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e correnti più fredde dirette verso il settore orientale del continente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, Italia divisa tra anticiclone e correnti fredde fino al ponte

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