Corni di Canzo escursionista ferita | poi altri due interventi tra Valmadrera e Civate

Nel pomeriggio di oggi, i soccorritori sono intervenuti ai Corni di Canzo per una escursionista ferita. Poco dopo, sono stati effettuati altri due interventi tra le zone di Valmadrera e Civate, sempre in montagna. La serie di interventi si è svolta rapidamente, coinvolgendo diverse squadre di soccorso tra le due province.

Un pomeriggio che si apre con un intervento ai Corni di Canzo e si trasforma, nel giro di poco, in una serie di soccorsi in montagna tra Como e Lecco. Sabato 2 maggio i tecnici della stazione del triangolo Lariano, XIX delegazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), sono.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Doppio intervento di salvataggio tra cielo e boschi: due feriti recuperati sui Corni di Canzo e San Pietro al MonteGiornata impegnativa per il Soccorso alpino del Triangolo Lariano, chiamato a intervenire due volte nel giro di poche ore tra le montagne sopra Canzo. Valmadrera, escursionista infortunato nel bosco di Sambrosera. Giornata intensaComplessa sfida di recupero affrontata dal Soccorso Alpino nel pomeriggio di lunedì 20 aprile nei pressi di Sambrosera, frequentato crocevia che si... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 4 trekking panoramici vicino a Milano da fare in primavera; 4 passeggiate e trekking da fare in Lombardia, vicino a Milano. Corni di Canzo, escursionista ferita: poi altri due interventi tra Valmadrera e CivateTre attivazioni nel pomeriggio del 2 maggio per il soccorso alpino: interventi tra Triangolo Lariano e Lecchese, coinvolto anche l’elisoccorso di Areu ... quicomo.it Doppio intervento di salvataggio tra cielo e boschi: due feriti recuperati sui Corni di Canzo e San Pietro al MonteNel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, una seconda richiesta di aiuto ha mobilitato nuovamente i soccorritori. Questa volta l’intervento ha riguardato un ragazzo caduto nella zona dell’Abbazia di ... quicomo.it É tornato Maggio, al canto del cucù! Molti conoscono questa canzoncina. Non tutti sanno che è stata scritta da Andrea Ghetti - Baden, in occasione della prima uscita delle AR ai Corni di Canzo, il 27 maggio 1928. (Fonte: "Le Aquile Radagie" di Verga - Cagno - facebook.com facebook