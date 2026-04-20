Valmadrera escursionista infortunato nel bosco di Sambrosera Giornata intensa

Lunedì 20 aprile, un’escursionista è rimasta ferita mentre si trovava nel bosco di Sambrosera, nei pressi di Valmadrera. Il Soccorso Alpino è intervenuto nel pomeriggio per portare a termine il recupero dell’infortunata, in una zona nota come crocevia frequentato da escursionisti. La zona, abbastanza impervia, ha richiesto un intervento complesso e coordinato da parte delle squadre di soccorso.

Complessa sfida di recupero affrontata dal Soccorso Alpino nel pomeriggio di lunedì 20 aprile nei pressi di Sambrosera, frequentato crocevia che si trova nei boschi di Valmadrera. La chiamata alla Soreu è arrivata poco prima dell'una: un escursionista in difficoltà, infortunato durante una.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Faggeto Lario, escursionista in difficoltà sul Palanzone: giornata intensa per il soccorso alpinoQuinta attivazione in poche ore tra Triangolo Lariano e Lecchese: sul Palanzone recupero con l’elicottero dei vigili del fuoco La chiamata arrivata... Escursionista infortunato sulle alture: vigili del fuoco e soccorso alpino in azioneEmergenza sulle alture di Arenzano, dove verso le 13,20 di oggi - mercoledì 8 aprile - i soccorsi sono intervenuti per aiutare un escursionista di 57... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Escursionista cade a San Tomaso: soccorsi in azione con l'elicottero. Valmadrera, escursionista infortunato nel bosco di Sambrosera. Giornata intensaComplessa sfida di recupero affrontata dal Soccorso Alpino nel pomeriggio di lunedì 20 aprile nei pressi di Sambrosera, frequentato crocevia che si trova nei boschi di Valmadrera. La chiamata alla ... leccotoday.it Infortuni alla Piana di San Tomaso e sul Resegone: in volo l'elicotteroGran lavoro per i soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, lunedì. Due escursionisti sono stati accompagnati in ospedale ... leccotoday.it