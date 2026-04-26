Doppio intervento di salvataggio tra cielo e boschi | due feriti recuperati sui Corni di Canzo e San Pietro al Monte

Nel corso della giornata, il Soccorso alpino del Triangolo Lariano è intervenuto due volte tra i boschi e i rilievi sopra Canzo. Sul territorio sono stati recuperati due feriti, uno sui Corni di Canzo e l’altro a San Pietro al Monte. Entrambi gli interventi si sono svolti in tempi ravvicinati, coinvolgendo le squadre di soccorso in operazioni di recupero e assistenza.

Giornata impegnativa per il Soccorso alpino del Triangolo Lariano, chiamato a intervenire due volte nel giro di poche ore tra le montagne sopra Canzo.Infortunio sulla ferrataIl primo allarme è scattato intorno alle 11.30 sulla ferrata dei Corni di Canzo, dove una persona è rimasta ferita lungo il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di FinanzaIntervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del... Leggi anche: Monte Rosa: tre scialpinisti in crepaccio, due recuperati. L'intervento del Soccorso Alpino Contenuti utili per approfondire Si parla di: Doppio intervento di salvataggio tra cielo e boschi: due feriti recuperati sui Corni di Canzo e San Pietro al Monte; Sabato di emergenza sui monti lariani doppio salvataggio per il Soccorso Alpino. Sabato di emergenza sui monti lariani doppio salvataggio per il Soccorso AlpinoDue interventi, sabato 25 Aprile, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Il primo alle 11:30 per un ... valtellinanews.it