La polizia ha risposto con l’uso degli idranti per contenere l’avanzata e mantenere il blocco, mentre gli antagonisti continuavano a colpire con oggetti e materiale pirotecnico Momenti di forte tensione nel pomeriggio in via Borgogna, a Milano, dove la testa del corteo dei centri sociali dire.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Manifestazione "patrioti europei" Milano, scontri tra antagonisti e polizia: petardi e fumogeni contro gli agenti - VIDEO

Torino, duri scontri tra manifestanti e polizia al corteo per Askatasuna

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