Paraclimbing 1ª Tappa Coppa Italia | rivivi l’evento su SPORTFACE

La prima tappa della Coppa Italia di Paraclimbing si è svolta oggi e è stata trasmessa in diretta su Sportface Tv. L'evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni e ha attirato un pubblico numeroso. La manifestazione si è svolta in un impianto dedicato, con le competizioni che sono durate tutta la giornata.

Il Paraclimbing sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Oggi è andata in scena la prima tappa della Coppa Italia alla Rockspot di Milano – inizialmente l’evento era previsto a Bologna, prima di un cambio di sede. Il Consiglio Federale ha introdotto due nuove categorie all’interno del circuito di Paraclimbing, gli Open Fisici e gli Open Visivi. Si è trattato di un passaggio importante che va sempre più sulla via della crescita del movimento in ottica inclusiva, sulla scia di un ampliamento che è il primo obiettivo della federazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Trofeo Città di Jesolo, risultati senior all-around: Italia terza! Rivivi l’evento su SPORTFACEIl Trofeo Città di Jesolo sorride all’Italia anche nella prova a squadre: le Azzurre chiudono al terzo posto. Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TVSabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Contenuti utili per approfondire Tappa Coppa Italia Discussioni sull' argomento 1ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: video dimostrazione vie e programma gara del 28 Marzo a Milano; Arrampicata sportiva: a Milano la prima tappa del circuito di Coppa Italia Para Climbing 2026; Al via la Coppa Italia Para Climbing 2026; Si terrà alla Rockspot di Milano, sabato 28 Marzo, la prima tappa del circuito di Coppa Italia Paraclimbing 2026. A #Piamborno la seconda e conclusiva tappa di Coppa #Italia Giovanile di #arrampicata sportiva x.com Si terrà alla Rockspot di Milano, sabato 28 Marzo, la prima tappa del circuito di Coppa Italia Paraclimbing 2026: https://tinyurl.com/5yx76ry7 - facebook.com facebook