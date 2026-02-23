Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica 9 medaglie per l’Italia a Pisa | è ancora trionfo azzurro
L’Italia conquista nove medaglie alla Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica a Pisa, dopo aver ottenuto anche tre ori. La causa di questo successo sta nella grande determinazione degli atleti azzurri, che hanno affrontato la competizione con grinta e precisione. Le vittorie sono state celebrate con entusiasmo sul campo, dove i concorrenti italiani hanno mostrato tutta la loro abilità. La competizione si è conclusa con il meritato trionfo della squadra azzurra.
Pisa – Terza medaglia d’oro per l’Italia che chiude in bellezza la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Nell’ultima giornata di gare suona l’Inno di Mameli al PalaCus grazie al successo della squadra di fioretto maschile composta da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Luca Platania Parisi, un trionfo che sugella con il podio numero nove un weekend di grandi emozioni azzurre. Stop nei quarti di finale, invece, per le squadre femminili di sciabola e spada. Il quartetto dei fiorettisti, team numero 2 del tabellone, è entrato in gara con la vittoria nei quarti di finale sulla Polonia per 30-12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scherma Paralimpica, all’esordio in Coppa del Mondo l’Italia fa due medaglie prezioseL’Italia conquista due medaglie nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa, il motivo è l’esordio in questa competizione.
Coppa del Mondo Paralimpica, l’Italia chiude il weekend di Pisa con 9 medaglie: gli highlightsL’Italia ottiene nove medaglie alla Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa, grazie alle prestazioni di atleti che dimostrano grande determinazione.
