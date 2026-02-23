Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica 9 medaglie per l’Italia a Pisa | è ancora trionfo azzurro

L’Italia conquista nove medaglie alla Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica a Pisa, dopo aver ottenuto anche tre ori. La causa di questo successo sta nella grande determinazione degli atleti azzurri, che hanno affrontato la competizione con grinta e precisione. Le vittorie sono state celebrate con entusiasmo sul campo, dove i concorrenti italiani hanno mostrato tutta la loro abilità. La competizione si è conclusa con il meritato trionfo della squadra azzurra.