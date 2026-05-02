Sono stati annunciati i convocati del Verona per la partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. Tra i giocatori chiamati, non figura il nome di Orban, il quale non è stato reintegrato in squadra. La decisione riguarda anche la possibilità di un suo ritorno in questa stagione, che appare ormai difficile. La lista ufficiale degli scaligeri è stata comunicata senza ulteriori cambiamenti rispetto alle ultime settimane.

di Francesco Spagnolo Convocati Verona per la Juve, niente reintegro in squadra per Orban. Per il giocatore sembra difficile un rientro in questa stagione. Il clima in casa gialloblù è dei più cupi dopo che i risultati recenti hanno sancito la retrocessione aritmetica del club. In questo scenario di fine ciclo, l’attenzione si sposta sulla lista ufficiale dei convocati per la Juve, diramata in vista della sfida di domenica 3 maggio alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium. Nonostante l’amarezza per il ritorno in Serie B dopo sette anni, la gara di Torino resta un impegno da onorare, sebbene le scelte tecniche facciano discutere. Analizzando i convocati per la Juve, spicca con forza l’assenza di Gift Orban.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Verona per la Juve: la scelta di Sammarco su Orban. La lista ufficiale degli scaligeri per il match dell’Allianz Stadium

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