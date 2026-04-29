Arbitro Juve Verona designato il fischietto per il match dell’Allianz Stadium La scelta

È stato scelto l’arbitro che dirigerà la partita tra Juventus e Verona, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. La designazione è stata annunciata e il fischietto incaricato è Angelo Ciarletta. La gara si svolgerà nel rispetto del calendario previsto, con le due squadre pronte a scendere in campo. La decisione sulla direzione della partita è stata comunicata ufficialmente poco prima dell’inizio dell’evento.

di Angelo Ciarletta Arbitro Juve Verona, designato il fischietto per il match in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium. La scelta ufficiale. La Juve si prepara alla sfida interna della 35ª giornata di Serie A Enilive contro l’Hellas Verona. Come ufficializzato dalle designazioni arbitrali, l’incontro in programma domenica alle ore 18:00 sarà diretto da Giovanni Ayroldi. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il fischietto della sezione di Molfetta avrà il compito di gestire un match delicato per le ambizioni europee dei bianconeri guidati da Luciano Spalletti. Ad assistere il direttore di gara ci saranno gli assistenti Vecchi e Cavallina, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Di Marco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Juve Verona, designato il fischietto per il match dell’Allianz Stadium. La scelta Notizie correlate Arbitro Juve Pisa, designato il fischietto del match dell’Allianz Stadium. Ecco chi è stato sceltodi Redazione JuventusNews24Arbitro Juve Pisa, designato ufficialmente il fischietto del match dell’Allianz Stadium. Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco chi dirigerà la garadi Redazione JuventusNews24Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium in programma sabato sera. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; ARBITRO 34^ GIORNATA | Verona-Lecce a Massa, nell'ultima direzione Hellas vittorioso a Monza 0-1; Milan-Juve a Sozza: gli arbitri della 34^ di A; Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter. La Penna torna ad arbitrare dopo Inter-Juventus: dirigerà una partita di Serie B, come PiccininiFederico La Penna torna ad arbitrare dopo il grave errore in Inter-Juventus. Il fischietto romano è stato designato per una partita di Serie B, quella tra Sudtirol e Venezia. Leggi tutte le news di ... fanpage.it Yildiz accelera per il rientro ma non si correranno rischi: svelato il piano di Spalletti in vista di Juventus-Verona Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook