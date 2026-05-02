Durante un normale controllo su strada nel salernitano, i militari hanno individuato un laboratorio clandestino dedicato alla produzione di droga. Nella casa dell’uomo fermato, sono stati trovati diversi materiali e attrezzature utilizzate per la lavorazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti. La scoperta si è verificata grazie a un sopralluogo effettuato in seguito al fermo di un veicolo sospetto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale e avviato le indagini per approfondire il caso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un semplice controllo stradale a svelare un laboratorio?. Cosa hanno trovato i militari nella casa dell'uomo fermato?. Perché il confezionamento sottovuoto era fondamentale per lo spaccio?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per il conducente dello scooter?.? In Breve Sequestrati 9 grammi di cocaina e 56 grammi di mannite nel salernitano.. Laboratorio domestico con bilancia di precisione e macchina per il sottovuoto.. Arresto immediato e misure cautelari di domiciliari disposte dal Tribunale di Torre Annunziata.. Indagini in corso su canali di approvvigionamento e logistica tra Torre Annunziata e Salerno.. I militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno arrestato un uomo dopo aver scoperto uno scooter carico di droga e un laboratorio per il confezionamento in una casa della provincia di Salerno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controllo su scooter: scoperto laboratorio di droga nel salernitano

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