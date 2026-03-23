Perde il controllo dello scooter | Antonio Capaldo muore a 17 anni nel Salernitano
Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, tra Nocera e Roccapiemonte, nella provincia di Salerno. Domani si terranno i funerali del 17enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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