Perde il controllo dello scooter | Antonio Capaldo muore a 17 anni nel Salernitano

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, tra Nocera e Roccapiemonte, nella provincia di Salerno. Domani si terranno i funerali del 17enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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