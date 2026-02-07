Maxi laboratorio di marijuana scoperto a Colorno | sequestrati droga e contanti

La polizia di Parma ha scoperto un grande laboratorio di marijuana a Colorno. Gli agenti hanno trovato un garage trasformato in una vera e propria piantagione indoor. Sequestrati droga e contanti, ora si indaga per capire chi gestiva l’impianto.

Un vero e proprio laboratorio per la coltivazione indoor di marijuana è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Parma a Colorno, nel garage di un’abitazione privata. L’operazione, denominata “Drug Store” e condotta dalla Squadra Mobile della Questura, ha portato all’arresto in flagranza di reato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato tre uomini a Ponticelli, sequestrando oltre 43 kg di marijuana provenienti dalla Spagna.

Questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli intensi in diverse zone della città.

