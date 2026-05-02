Controlli della Polizia di Stato contro il contrabbando | sequestrati tabacchi al Parco del Mercatello

La Polizia di Stato ha effettuato un intervento al Parco del Mercatello, sequestrando un’ingente quantità di tabacchi di contrabbando. I controlli rientrano in una serie di operazioni mirate a contrastare i reati legati al contrabbando e all’illegalità nel territorio. Le forze dell’ordine hanno svolto verifiche approfondite, portando al sequestro e a possibili sviluppi investigativi. Le attività di controllo sono parte di un più ampio piano di sicurezza sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno per il contrasto ai reati predatori e agli illeciti diffusi. In questo contesto nella sera di giovedì 30 aprile u.s., gli Agenti della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, hanno fermato un uomo di 50 anni, sorpreso in flagranza di reato nei pressi del Parco del Mercatello. Durante il pattugliamento della zona orientale, i poliziotti hanno notato un individuo seduto su una sedia pieghevole nei pressi di un chiosco; ad insospettire gli agenti è stato il costante viavai di persone che si avvicinavano all’uomo per scambi rapidi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli della Polizia di Stato contro il contrabbando: sequestrati tabacchi al Parco del Mercatello Notizie correlate Contrabbando di sigarette ad Avellino: sequestrati 22 kg di tabacchi, arrestato un pluripregiudicatoImportante operazione della Guardia di Finanza nel conntrasto al traffico illecito di tabacchi lavorati esteri. Leggi anche: Polizia smantella rete di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in operazione decisiva. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano, controlli straordinari della Polizia di Stato al Salone del Mobile - Polizia di Stato; Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie; Monza, fine settimana di controlli della Polizia di Stato: sequestri di droga, multe e oltre 500 persone identificate; Polizia Locale di Como - proseguono i controlli in materia di tutela dell'ambiente: sequestrato deposito incontrollato di rifiuti in una carrozzeria e deferiti i responsabili. Brescia, maxi controlli della Polizia: denunce, sequestri ed espulsioniServizi straordinari nelle aree critiche della città e della stazione nel fine settimana. Identificate 234 persone, controlli su esercizi pubblici e zone sensibili. quibrescia.it Fondi, controlli della Polizia: 134 persone identificate e 11 sanzioniControlli della Polizia di Stato a Fondi: 134 persone identificate, 44 veicoli verificati, sanzioni, sequestri e attività investigativa ... latinaquotidiano.it 1° MAGGIO A CATANIA: MAXI CONTROLLI DELLA POLIZIA, SEI PUSHER ARRESTATI E SANZIONI PER OLTRE 52 MILA EURO Catania – Bilancio intenso quello delle attività messe in campo dalla Polizia di Stato in occasione della Festa dei Lavoratori. Un i - facebook.com facebook