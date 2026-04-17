Contrabbando di sigarette ad Avellino | sequestrati 22 kg di tabacchi arrestato un pluripregiudicato

Le forze dell'ordine hanno sequestrato 22 chili di tabacchi lavorati esteri durante un'operazione antidroga nel centro di Avellino. Un uomo già noto alle autorità è stato arrestato nell'ambito di questa attività. L'intervento si inserisce in un'azione mirata a contrastare il contrabbando di sigarette e il traffico illecito di tabacchi. Nessuna altra persona è stata coinvolta e i controlli proseguono nel territorio.

Importante operazione della Guardia di Finanza nel conntrasto al traffico illecito di tabacchi lavorati esteri. I militari del Comando Provinciale di Avellino hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, e sequestrato circa 22 chilogrammi di sigarette di contrabbando. L’intervento è stato condotto dal Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. Durante un servizio mirato, le Fiamme Gialle hanno intercettato il soggetto ad Atripalda, nei pressi dell’area destinata al mercato settimanale. Sigarette nascoste in buste di cellophane. L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi pacchetti di sigarette di diverse marche, occultati all’interno di buste di cellophane e privi del contrassegno del Monopolio di Stato.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Contrabbando di sigarette ad Avellino: sequestrati 22 kg di tabacchi, arrestato un pluripregiudicato Notizie correlate Contrabbando di tabacchi, sequestrati oltre 256 chili di sigarette: nel Salento arrestato un 21enneUn’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato, nella serata del 26 gennaio scorso, all’arresto nel Salento di un uomo del 2005,... Contrabbando di “bionde”: arrestato pluripregiudicato, 1.090 pacchetti sequestratiTempo di lettura: 2 minuti I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La fabbrica fantasma di Gonars spiata dalla Gdf dalle case dei residenti; Operai reclusi e fabbrica fantasma a Gonars. Scoperto maxi traffico di sigarette; Scoperta una fabbrica illegale di sigarette in Friuli; Operai reclusi e una fabbrica fantasma, scovato un maxi traffico illegale di sigarette (VIDEO): smantellato un impero criminale da 89 milioni. Contrabbando di sigarette: arrestato ad Atripalda, sequestrati 22 kg di tabacchi esteriOperazione contro il contrabbando di tabacchi nel territorio irpino. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno arrestato un pluripregiudicato di origine napoletana, ... irpiniaoggi.it Atripalda, sequestrati al mercato settimanale 1094 pacchetti di sigarette di contrabbandoATRIPALDA- I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 Kg. di sigarette ... irpinianews.it Zeta Luiss. . Giro di nera #1 Dai garage ai container, fino agli impianti clandestini: il contrabbando di sigarette cambia forma e cresce. Meno sbarchi, più produzione nascosta. Un sistema organizzato, industriale, sempre più vicino ai mercati. E spesso invisibile - facebook.com facebook Andorra, contrabbando di orologi di lusso: indagati 7 calciatori #CalcioinPillole x.com