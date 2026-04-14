Polizia smantella rete di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in operazione decisiva

La polizia ha portato a termine un'operazione che ha portato allo smantellamento di una rete dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Durante le attività sono stati effettuati due arresti a Napoli, uno dei quali per resistenza a pubblico ufficiale. Le forze dell'ordine hanno sequestrato merce e materiale ritenuto utile alle indagini, contribuendo a interrompere le attività illecite legate al contrabbando.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il clima di insicurezza in alcune zone di Napoli ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli. Recentemente, si sono registrati due arresti significativi che offrono una testimonianza di questo impegno. Le operazioni hanno visto coinvolti un ventinovenne napoletano e un ventiduenne di Ercolano, entrambi responsabili di reati di diverso genere. Il primo arresto ha preso piede a causa del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, mentre svolgevano un controllo di routine, hanno fermato uno scooter con a bordo il ventinovenne.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Polizia smantella rete di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in operazione decisiva. Sequestrate 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, cinque arrestiTempo di lettura: 2 minutiSono 32 le tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati nel porto di Genova e altri scali europei per un omesso... Tabacchi di contrabbando, sequestrate 32 tonnellate. Un arresto a Segrate nell’operazione “Borotalco”Segrate (Milano), 24 marzo 2026 – Cinque arresti, di cui uno a Segrate, e 32 tonnellate di tabacchi lavorati sequestrati. Argomenti più discussi: Europol, otto arresti per traffico di migranti dal Vietnam all'Europa; Operazione Gamba Corta, la Guardia di Finanza di Torino smantella rete di design contraffatto. Perquisizioni anche nel leccese; Omicidio Cristiano Molè a Corviale: arrestati i mandanti. Così è stato incastrato il commando; Lentini | La Polizia smantella una base di spaccio e arresta un 34enne. Quattro gli arresti: il blitz di Carabinieri e Polizia smantella la rete criminale tra Corviale e via Donna Olimpia - facebook.com facebook La polizia smantella un "fortino" della droga in via Plebiscito, dentro anche una "crack room": due arresti x.com