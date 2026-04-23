Sicurezza e controlli nel Salento | patenti ritirate denunce e tre arresti

Nel Salento, un’operazione dei carabinieri ha portato al ritiro di numerose patenti, a denunce e a tre arresti. Durante le verifiche, sono stati svolti controlli sulla sicurezza stradale, sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sulle condizioni igienico-sanitarie. Sono stati inoltre eseguiti provvedimenti pendenti nei confronti di soggetti coinvolti in diverse attività. L’intervento fa parte di un’azione coordinata per garantire la sicurezza nel territorio.

LECCE – Sicurezza stradale, contrasto allo spaccio, verifiche igienico-sanitarie ed esecuzione di provvedimenti pendenti: è questo il bilancio di una operazione di controllo del territorio coordinata dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce. Il dispositivo si è concentrato nell’area nord.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Nato a Napoli nel 1968, Iodice entra nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1987. Nel 2024, già vicario del questore, ha ottenuto la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/0 - facebook.com facebook

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