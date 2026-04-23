Sicurezza e controlli nel Salento | patenti ritirate denunce e tre arresti

Da lecceprima.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salento, un’operazione dei carabinieri ha portato al ritiro di numerose patenti, a denunce e a tre arresti. Durante le verifiche, sono stati svolti controlli sulla sicurezza stradale, sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sulle condizioni igienico-sanitarie. Sono stati inoltre eseguiti provvedimenti pendenti nei confronti di soggetti coinvolti in diverse attività. L’intervento fa parte di un’azione coordinata per garantire la sicurezza nel territorio.

LECCE – Sicurezza stradale, contrasto allo spaccio, verifiche igienico-sanitarie ed esecuzione di provvedimenti pendenti: è questo il bilancio di una operazione di controllo del territorio coordinata dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce. Il dispositivo si è concentrato nell’area nord.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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