Controlli a tappeto sulle strade di Imola | 350 identificati e tre denunce

Nei giorni recenti, i carabinieri di Imola hanno effettuato un servizio di controllo su strada, identificando complessivamente 350 persone e verificando 300 veicoli. Durante le operazioni sono state presentate tre denunce. Le attività di controllo sono state svolte nelle aree circostanti la città, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali irregolarità o situazioni di rischio.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Imola hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 350 persone e 300 veicoli durante i pattugliamenti delle strade del circondario. Insieme ai militari imolesi anche il Battaglione compagnie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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