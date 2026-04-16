La Polizia di Stato ha recentemente effettuato controlli nei quartieri Nesima e Cibali, concentrandosi su attività illegali legate al furto di energia elettrica. Durante le operazioni sono state denunciate dodici persone coinvolte in queste pratiche illecite. Le operazioni rientrano in una serie di controlli mirati svolti nelle ultime settimane per contrastare il fenomeno. Non sono stati riferiti dettagli sulle modalità delle verifiche o sui soggetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha condotto una serie di operazioni mirate contro i furti di energia elettrica nei quartieri Nesima e Cibali. Le attività sono state coordinate dagli agenti del Commissariato di Nesima, in collaborazione con i tecnici specializzati del Nucleo Ispettivo di E-Distribuzione, con l’obiettivo di individuare allacci abusivi e sistemi illeciti di approvvigionamento elettrico. Le zone interessate dalle verifiche. I controlli si sono concentrati in diverse aree della città, in particolare in viale Mario Rapisardi e nelle vie limitrofe Ammiraglio Caracciolo, Negrelli e Stoppani.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furti di energia elettrica a Nesima e Cibali: 12 persone denunciate

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