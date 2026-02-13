Controlli ad alto impatto nel centro di Bari | piazza Umberto e piazza Moro passate al setaccio

I carabinieri e la polizia hanno effettuato controlli “ad alto impatto” nel centro di Bari, concentrandosi su piazza Umberto e piazza Moro, in risposta a crescenti segnalazioni di microcriminalità e spaccio nelle zone più frequentate della città.

Identificate oltre 200 persone: un arresto per droga, denunce e provvedimenti di espulsione nell’operazione disposta dopo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 201 persone, di cui 113 cittadini stranieri, con approfondimenti su 62 soggetti risultati positivi agli accertamenti in banca dati. Tredici cittadini stranieri sono stati accompagnati presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le procedure di identificazione. L’attività di prevenzione e repressione ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente e alla denuncia a piede libero di un altro individuo per porto di oggetti atti a offendere.🔗 Leggi su Baritoday.it

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nei principali luoghi della movida nel centro di Bari, tra piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, piazza Moro e l’area dell’Umbertino.

