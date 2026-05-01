Bari quartieri al setaccio più controlli e cinque arresti Cosa sta succedendo

A Bari, le forze di polizia hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri della città, concentrandosi sui punti considerati critici. Durante le operazioni sono stati effettuati cinque arresti e intensificati i posti di blocco, soprattutto nella zona della città vecchia. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata in diverse aree per verificare situazioni di possibile illegalità o rischio. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Il clima è teso. E la presenza delle forze di polizia in tutto il tessuto urbano, a partire dai punti critici con posti di blocco e controlli nella città vecchia, ne è il segno tangibile. Come la risposta sul campo, con quartieri al setaccio, sequestri e arresti. Negli ultimi giorni sono state cinque le persone fermate dalla polizia durante i controlli straordinari, decisi per una risposta alla recrudescenza delle cosche baresi sul territorio. Nell'arco di venti giorni quattro sparatorie e un omicidio, quello di Filippo Scavo, il 43enne considerato vicino al gruppo criminale degli Strisciuglio, avvenuto all’alba del 19 aprile scorso durante una serata al Divine club di Bisceglie, hanno visto la reazione immediata delle istituzioni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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BARI, COLPO AL CLAN STRISCIUGLIO: 12 ARRESTI. RITI DI AFFILIAZIONE, SUMMIT DI MAFIA E DROGA

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