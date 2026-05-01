Milano il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga | arrestato camionista

Un camion dei giocattoli è stato fermato sul lungomare di Savona e si è scoperto che nascondeva circa 170 chili di droga. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, con l’aiuto delle forze di polizia liguri. Il veicolo, proveniente da una regione italiana, è stato sottoposto a controllo. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.

Un tir carico di droga è stato intercettato sul lungomare di Savona dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, con il supporto dei colleghi liguri. L'operazione ha portato all'arresto di un cittadino croato di 57 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti.Il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ponte San Pietro, nasconde in casa 200 chili di droga: arrestato 30ennePonte San Pietro (Bergamo) – Nascondeva in casa quasi 200 chili tra cocaina e hashish, che se rivenduti in strada avrebbero potuto fruttare più di 6... Roma: nasconde sei chili di droga tra gli ortaggi in frigorifero, arrestato 34enne a MonteverdeUn uomo di 34 anni, residente nel quartiere Monteverde di Roma, è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto sei chili di hashish nascosti tra...