Contrabbando a Salerno | nei guai un venditore abusivo di sigarette scatta il sequestro

Giovedì 30 aprile, a Salerno, gli agenti delle Volanti hanno sequestrato un venditore abusivo di sigarette durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore. Il venditore è stato fermato e denunciato per contrabbando, e le sigarette sono state sottoposte a sequestro. L'operazione rientra in una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi.

Serrati i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno: giovedì 30 aprile, in particolare, gli Agenti della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura, hanno fermato un uomo di 50 anni, sorpreso in flagranza di reato nei pressi del Parco del Mercatello. Durante il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili, maxi sequestro in portoSe immesse sul mercato illegale, le 'bionde' avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 1. Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...