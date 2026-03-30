Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili maxi sequestro in porto

Nel porto di Sampierdarena, funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno scoperto e sequestrato un carico proveniente dal Medio Oriente contenente oltre 300.000 pacchetti di sigarette di contrabbando. Le sigarette erano nascoste dietro barbecue portatili e il peso del tabacco superava le sei tonnellate. L’operazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti illeciti.

Se immesse sul mercato illegale, le 'bionde' avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 1.747.000 euro A far scattare il controllo è stata un'approfondita attività di analisi dei rischi. Gli operatori hanno ricostruito l'intero viaggio del container, verificando: la provenienza, le navi utilizzate per il trasporto, i cambi di rotta, i porti di scalo nei quali erano state effettuate soste e operazioni di trasbordo. Nonostante l'esito del passaggio del container sotto lo scanner fosse negativo, è stata comunque disposta un'ispezione più approfondita, che ha rivelato 6.132 chilogrammi di sigarette, nascosti dietro migliaia di vaschette di alluminio colme di carbone, utilizzate per schermare il reale carico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili, maxi sequestro in porto Articoli correlati Sequestro record in Veneto: 7 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste tra le macchinette del caffèPadova, 26 gennaio 2026 – Un’importante operazione contro lo spaccio illegale di tabacchi. Leggi anche: Casoria, contrabbando di sigarette: maxi sequestro da due tonnellate Tutti gli aggiornamenti su Sigarette di contrabbando nascoste... Discussioni sull' argomento Sigarette di contrabbando nascoste dietro i bbq portatili, maxi sequestro in porto; Inchiesta sul contrabbando di tabacchi a Genova, altre nove spedizioni Sgs nel mirino; Contrabbando: sequestrate nel Porto di Genova 40 tonnellate di tabacco e 5 arresti; 5 arresti per contrabbando, 40 tonnellate di tabacco sequestrate a Genova: il video dell'operazione Borotalco. Aggressioni e tentate rapine vicino ai distributori di sigarette: nei guai un giovane di Borgo x.com Attratti probabilmente dai gusti fruttati, le sigarette elettroniche contengono plastica, batterie al litio e residui di nicotina, mettendo a rischio la salute degli animali - facebook.com facebook