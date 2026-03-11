Scomparso a Passignano Ricerche senza sosta | Serve la mano di tutti

A Passignano proseguono senza sosta le ricerche di Luca Puccetta, un uomo di 51 anni scomparso lunedì mattina. Le forze dell'ordine e i volontari stanno lavorando intensamente nel tentativo di rintracciarlo, mentre la comunità attende aggiornamenti. La sparizione di Puccetta ha generato preoccupazione tra cittadini e chi sta coordinando le operazioni di ricerca.

Resta alta la tensione a Passignano per la scomparsa di Luca Puccetta, il cinquantunenne di cui non si hanno notizie da lunedì mattina. L'allarme, scattato nel tardo pomeriggio quando i familiari non lo hanno visto rientrare, ha attivato una massiccia macchina dei soccorsi che sta battendo senza sosta il territorio comunale e le aree limitrofe. Puccetta, classe 1975, è descritto come un uomo abituato a muoversi spesso a piedi e in solitaria, elemento che rende il raggio delle ricerche particolarmente vasto. Il coordinamento delle operazioni, affidato ai Vigili del Fuoco del comando di Perugia, vede l'impiego di uomini e mezzi specializzati: sul campo sono attive squadre di terra, unità cinofile giunte in supporto dal Lazio e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso).