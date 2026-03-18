Anziano scomparso a Linguaglossa | ricerche senza sosta nella notte

Nella notte, decine di soccorritori hanno condotto ricerche continue per trovare un uomo di 81 anni disperso nel territorio di Linguaglossa. Le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta, coinvolgendo diverse squadre di volontari e forze dell’ordine. La scomparsa dell’anziano ha mobilitato le autorità locali, che hanno intensificato gli sforzi per rintracciarlo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mobilitazione di decine di soccorritori. Proseguono senza interruzione le operazioni per ritrovare un uomo di 81 anni disperso nel territorio di Linguaglossa. Dalla serata di ieri e per tutta la notte, circa 40 operatori sono stati impegnati nelle ricerche, tra vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza e personale del corpo forestale. Unità cinofile, droni e tecnologie per le ricerche. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando con unità cinofile specializzate e personale Tas (topografia applicata al soccorso), che si occupa della mappatura delle aree già controllate per rendere più efficaci le operazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Anziano scomparso a Linguaglossa: ricerche senza sosta nella notte Articoli correlati Scomparso a Passignano. Ricerche senza sosta: "Serve la mano di tutti"Resta alta la tensione a Passignano per la scomparsa di Luca Puccetta, il cinquantunenne di cui non si hanno notizie da lunedì mattina. Proseguono le ricerche dell'anziano scomparso, in azione la Protezione CivileProseguono senza sosta le ricerche di Gregorio Todaro, l'uomo di 83 anni di cui non si hanno notizie da ieri mattina.