Continassa Juve | Yildiz Vlahovic recuperati

La società ha comunicato che i giocatori sono tornati disponibili in vista della prossima partita. Entrambi hanno seguito un percorso di recupero dopo gli infortuni subiti nelle settimane precedenti. La rosa si presenta quindi con alcune assenze, ma con elementi pronti a scendere in campo. La situazione degli infortunati e i tempi di recupero sono stati aggiornati nelle ultime ore dallo staff medico e dalla società.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata questa mattinan vista della sfida contro il Verona. Yildiz e Vlahovic pienamente recuperati. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Stagione finita. Cabal: lesione all’adduttore sinistro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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