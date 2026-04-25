Infortunati Juve come stanno Vlahovic e Yildiz? Le ultimissime dalla Continassa in vista del Milan

Due giocatori infortunati della Juventus sono tornati disponibili e saranno convocati per la prossima partita contro il Milan. Vlahovic e Yildiz hanno ripreso l’attività con il gruppo e si allenano regolarmente dopo i rispettivi problemi fisici. La squadra si prepara all’impegno di campionato senza ulteriori preoccupazioni legate agli infortunati, con i due attaccanti che potrebbero essere impiegati fin dall’inizio.

di Marco Baridon Infortunati Juve, buone notizie per Spalletti. Vlahovic e Yildiz sono ritornati a disposizione dei bianconeri e saranno convocati contro il Milan. La Juventus si prepara al big match di San Siro contro il Milan con un occhio rivolto costantemente all’infermeria Come appreso da .com: Yildiz e Vlahovic sono tornati a lavorare in gruppo e questo rappresenta una ottima notizia per Spalletti. Il numero 10 e il centravanti serbo sono pronti a rientrare fra i convocati. Tuttavia, l’infermeria dei bianconeri non è assolutamente svuotata. Anzi, contro il Milan resteranno fuori sia Milik che Cabal, ossia i due lungodegenti. Per il resto tutti i giocatori saranno a disposizione di Spalletti per una sfida fondamentale in chiave quarto posto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juve: le condizioni degli infortunati Le news https://milanworld.net/threads/juve-le-condizioni-di-vlahovic-yildiz-e-co-in-vista-del-milan.160671 #Milan #Juve #MilanJuve #News - facebook.com facebook

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