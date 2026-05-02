Prima della partita tra Como e Napoli, l'allenatore del club partenopeo ha parlato ai microfoni di DAZN, dichiarando chiaramente l’obiettivo di ottenere una vittoria. Poco dopo, ha annunciato pubblicamente l’acquisto di un nuovo giocatore, specificando il nome di Di Lorenzo. Le sue parole sono state trasmesse poco prima del fischio d’inizio della gara.

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Como e Napoli. Il tecnico azzurro ha parlato degli avversari, di Fabregas e di capitan Di Lorenzo. Como-Napoli: Conte sfida Cesc. Queste le parole dell’allenatore campione d’Italia in carica, che non ha intenzione di regalare punti al Como: “Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, quindi sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene. È un predestinato, ha avuto anche la fortuna di giocare con allenatori importanti e in squadre importanti, ha un background importante.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte non si nasconde, a Como per vincere: poi l’annuncio su Di Lorenzo

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