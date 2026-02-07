Antonio Conte chiede una reazione ai suoi dopo la sconfitta di Di Lorenzo. Durante l’intervista a DAZN, il tecnico ha detto chiaramente che si aspetta una risposta forte già dall’incontro di oggi a Genova. Intanto, ha annunciato che ci saranno novità su Lukaku, senza entrare troppo nei dettagli. I partenopei cercano subito una svolta dopo il ko e Conte si prepara a cambiare qualcosa in formazione.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di campionato. Gli azzurri non possono sbagliare questo appuntamento, che precede un periodo complesso e ricco di big match. Genoa-Napoli, Conte chiede una reazione e aggiorna sulle condizioni di Lukaku. In apertura di intervista, Antonio Conte ha subito analizzato la sfida odierna contro il Genoa: “Il Genoa è una squadra che in casa ha ritrovato entusiasmo e De Rossi lo ha definito il loro fortino, quindi sappiamo benissimo delle difficoltà ma ci siamo preparati e non cambieremo il modo di giocare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, Conte: “Voglio una reazione dopo il ko di Di Lorenzo.” Poi l’annuncio su Lukaku

Antonio Conte ha annunciato in conferenza l’inserimento di Lukaku nella rosa del Napoli in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan.

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in Champions League.

Genoa-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e De RossiAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. ilmattino.it

Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEDe Rossi sfida Conte al Ferraris nella 24ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita ... corrieredellosport.it

FOTO SHOW NM - Genoa-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com

Genoa-Napoli, facciamo un salto nel tempo fino al 2017 con Dries Mertens autore di una tripletta straordinaria e di un gol magnifico sottoporta. Mertens, il più grande marcatore della storia azzurra. Ci manchi Dries Vi ricordate di quel gol Scarica l’app di facebook