Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, parlando della stagione della squadra e del futuro di alcuni giocatori. Durante l’intervista, ha anche commentato su un big, affermando che non diventerà un tormentone, e ha fatto un annuncio riguardo a Conte.

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni Dazn. Il dirigente ha fatto il punto sulla stagione azzurra e sul futuro di alcuni calciatori. In particolare, si è soffermato anche su Scott McTominay, affermando la sua volontà di restare a Napoli ancora a lungo. Manna su De Bruyne: “Ci darà una mano”. Manna si è detto contento del recupero dei big dai loro infortuni: “ De Bruyne ariva da un periodo di lungodegenza, purtroppo per noi, ma è tornato in un buon stato di forma, in una buona condizione, ha lavorato molto. Da qui a dire che è tornato meglio di quando è arrivato è difficile, perché sono 4 mesi che non gioca, ma è un campione, ha lavorato molto e sono sicuro ci possa dare una mano in queste ultime partite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna si espone su un big: “Non diventerà un tormentone”, poi l’annuncio su Conte

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