Nel match tra le due squadre, il risultato di pareggio rappresenta un punto importante per la classifica. La squadra ha modificato il proprio ritmo nella ripresa, riuscendo ad avere maggior controllo del gioco. Tuttavia, il pressing iniziale non è stato sufficiente a bloccare completamente gli avversari, che hanno trovato modo di reagire e creare occasioni nel primo tempo. La partita si conclude con un risultato che lascia aperti diversi scenari per le prossime giornate.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la squadra a cambiare ritmo nella ripresa?. Perché il pressing iniziale non è bastato a controllare il Como?. Quale ruolo ha giocato De Bruyne nell'equilibrio tattico di Conte?. In che modo questo punto aiuterà la squadra in classifica?.? In Breve Kevin De Bruyne ha garantito ordine tattico e partecipazione funzionale agli schemi.. Programmazione Rai dal 7 maggio con Buonvino su Raiuno alle 21:30.. Il Club Canzoni sotto la pelle disponibile su RaiPlay l'8 maggio.. Roberta Valente presenta Notaio in Sorrento la domenica alle 21:30 su Raiuno.. Dopo un duello serrato contro il Como, Antonio Conte valuta positivamente il pareggio ottenuto dalla sua squadra in una sfida che ha in gioco moltissimo per entrambe le formazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte: il pareggio contro il Como è un tassello per la classifica

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