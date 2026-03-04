Calcio deludente pareggio senza reti del Ravenna contro la Pianese | giallorossi terzi in classifica

Il Ravenna e la Pianese si sono affrontate al Benelli in una partita senza reti, che ha concluso con un pareggio. Per il Ravenna si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo il 1-1 di Arezzo. La gara si è conclusa senza gol, mantenendo invariata la classifica con i giallorossi al terzo posto.

I bizantini non approfittano del passo falso della capolista Arezzo e vengono staccati dall'Ascoli, vincente a San Benedetto Secondo pareggio consecutivo per il Ravenna, che dopo l'1-1 di Arezzo viene fermato sullo 0-0 dalla Pianese al Benelli. Un'occasione sciupata dagli uomini di Mandorlini visto il contemporaneo ko della capolista toscana contro la Ternana. Il successo dell'Ascoli a San Benedetto fa scendere i bizantini al terzo gradino del girone B. Lunedì 9 marzo i giallorossi saranno ospiti proprio della vicecapolista marchigiana (sopra di due lunghezze), inizio ore 20:30. Ci prova il Ravenna in avvio con Mandorlini di testa su cross di Spini, pallone alto.