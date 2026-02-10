Napoli futuro incerto per Lobotka | già individuato il successore dello slovacco

Napoli si prepara a cambiare volto a centrocampo. Stanislav Lobotka, arrivato nel 2020, potrebbe lasciare il club e aprire la strada a un nuovo giocatore. La società sta già valutando i profili per sostituirlo, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali. La situazione resta in evoluzione e il futuro dello slovacco appare ancora incerto.

Arrivato nell’estate del 2020, Stanislav Lobotka è stato uno degli artefici dei successi del Napoli delle ultime stagioni. Lo slovacco rappresenta il cervello del Napoli e grazie a lui la manovra e l’organizzazione della squadra migliora sensibilmente. Una pedina a cui Antonio Conte non rinuncia mai e su cui il club ha costruito le basi per la conquista dei due scudetti. Il suo futuro, però, è incerto e la dirigenza azzurra ha già individuato il successore: si tratta di Maximo Perrone del Como. Napoli, Perrone è il preferito in caso di addio da parte di Lobotka. In caso di addio al termine di questa stagione da parte di Stanislav Lobotka, il Napoli ha già individuato il possibile successore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

