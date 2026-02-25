Lorenzo Musetti torna ad allenarsi ed è pronto per Indian Wells | Duro lavoro tanta pazienza e ora…

Lorenzo Musetti si è rimesso in campo dopo un infortunio che lo ha fermato un mese fa, quando si ritirò negli Australian Open contro Djokovic. La causa è stata un problema fisico che ha richiesto un lungo recupero. Ora, il tennista si allena intensamente e si prepara per il torneo di Indian Wells. Musetti si concentra sui miglioramenti e sulla ripresa delle energie per affrontare la stagione. La sua determinazione si vede anche nei dettagli della preparazione.

Lorenzo Musetti torna ad allenarsi ed è pronto per Indian Wells: "Duro lavoro, tanta pazienza e ora…"

Lorenzo Musetti è tornato ad allenarsi, a un mese dall’infortunio che lo costrinse a ritirarsi nei quarti di finale degli Australian Open, quando era in vantaggio per 2-0 contro il serbo Novak Djokovic. Il tennista italiano ha scritto sui suoi profili social: “ Dopo settimane di recupero, duro lavoro e tanta pazienza, sono finalmente tornato in campo. Non vedo l’ora di tornare a competere e di sentire il vostro supporto “. Il numero 5 del mondo si appresta a partire per la California, dove il prossimo 4 marzo incomincerà il Masters 1000 di Indian Wells. L’obiettivo è quello di farsi strada sul cemento statunitense nel primo torneo del Sunshine Double (a precedere l’appuntamento di Miami) dopo essersi lasciato alle spalle il problema muscolare all’ileo-psoas della gamba destra che lo aveva frenato proprio sul più bello nel primo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

