Dopo la partita tra Como e Napoli terminata con un pareggio a reti inviolate, l’allenatore del Napoli ha commentato la prestazione di uno dei suoi giocatori, affermando che ha svolto il suo ruolo come contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn al termine dell’incontro, senza ulteriori commenti sulla partita o sugli altri aspetti della squadra.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Como per 0-0 Como-Napoli 0-0, Conte a Dazn. Partita complessa, mancata un po’ di energia per un tratto della partita, poi avete avuto le occasioni per vincerla. Cosa lascia questo pareggio? “ Sicuramente è stata una buona prestazione, perché sennò non ne saremo usciti indenni perché il Como si giocava tantissimo. Il primo tempo siamo stati un po’ macchinosi, abbiamo faticato a metterci la pressione giusta. Non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e quindi vogliono pressare sempre alto. I ragazzi sono stati bravi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “De Bruyne sta come contro la Cremonese. Ha fatto la sua parte”

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