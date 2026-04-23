Massimo Ugolini ha commentato a Sky Sport la situazione di De Bruyne a Napoli, affermando che finora il campione belga non si è mai visto in campo. In vista della prossima partita contro la Cremonese, si è detto che partirà dalla panchina. Ugolini ha specificato che, fino ad ora, De Bruyne non ha ancora mostrato le sue qualità in questa stagione.

Massimo Ugolini a Sky Sport parla della situazione di De Bruyne a Napoli, confermando che il campione belga non si è mai visto. E ora Conte lo manda in panchina contro la Cremonese. “De Bruyne non lo abbiamo mai visto a Napoli “, dice Ugolini. “ Ha faticato a integrarsi nelle prime partite, poi il suo contributo lo ha dato in campionato, in Champions, 4 gol, 2 assist. Però l’impressione è che a Napoli non abbiamo mai visto il vero De Bruyne. 1110 e qualche minuto. Ci si aspettava qualcosa di più dal punto di vista del rendimento e dell’impatto sulla squadra, poteva rappresentare un punto di riferimento significativo”. Il bilancio è quello di un giocatore che è arrivato dal Manchester City con aspettative enormi — 6 milioni netti a stagione più 10 alla firma — e che non le ha mai avvicinate.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ugolini: “A Napoli non abbiamo mai visto il vero De Bruyne. Contro la Cremonese parte dalla panchina”

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