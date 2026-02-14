Banche | Marattin ' Salvini molto meglio con Conte e Fratoianni'

Matteo Marattin ha commentato che Salvini si dimostra più convincente con Conte e Fratoianni perché, secondo lui, il leader della Lega ha notato come le banche abbiano registrato profitti più alti e vuole applicare nuove aliquote fiscali, superando le misure già introdotte con la scorsa legge di Bilancio.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Salvini ha visto che le banche fanno più utili e gli vuole aumentare ancora di più le aliquote: più di quanto non abbia già fatto nella scorsa legge di Bilancio. Ma se le banche fanno più utili, lo Stato -soprattutto quello affamato di spesa pubblica, che Salvini rappresenta benissimo- dovrebbe essere contento: incassa più soldi dalle loro tasse. Le cui aliquote già oggi sono molto più alte rispetto alle altre imprese: 27,5% di Ires (contro il 24% delle imprese), 6,65% di Irap (contro il 3,9% delle imprese)". Così, in un post sui social, Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banche: Marattin, 'Salvini molto meglio con Conte e Fratoianni' Polemica su Marattin (Pld), insulta un attivista con deformità facciale: “Sei davvero molto brutto” Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, si trova di nuovo al centro delle polemiche. Napoli Atalanta, Conte nel post partita: «Sono molto contento della vittoria. Ecco cosa si poteva fare meglio» Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Banche, Salvini rilancia il contributo su extraprofitti: «Fanno 28 miliardi di utili, una parte può essere usata per ridurre le bollette»Il vicepremier torna a parlare di un prelievo straordinario sulle banche. Il precedente intervento era stato poi ridimensionato ... msn.com La tassa sulle banche c’è, la tassa sulle banche non c’èA guardare i profili social dei partiti di governo, non c’è modo di capire se nella legge di bilancio ci sia una nuova tassa sulle banche. Forza Italia ha rivendicato il successo del suo leader ... ilpost.it Salvini ha visto che le banche fanno più utili e gli vuole aumentare ancora di più le aliquote: più di quanto non abbia già fatto nella scorsa Legge di Bilancio. Ma se le banche fanno più utili, lo Stato - soprattutto quello affamato di spesa pubblica, che Salvini rap x.com Messina si ricandida alla guida dell’istituto e annuncia le cedole per il piano 2026-2029. L’ad: «Non compreremo banche, potremmo valutare reti di promotori. Puntiamo all’internazionalizzazione. Nozze Unicredit-Generali Siamo leader, non cambierebbe ni facebook