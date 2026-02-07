Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia | denunciati tre imprenditori

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri e la Polizia Municipale sono entrati in azione nei locali di Chiaia. Durante i controlli, hanno scoperto contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica, denunciando tre imprenditori. Inoltre, hanno verificato alcuni B&B che ospitavano clienti senza aver comunicato nulla alle autorità. La zona si sta facendo sempre più sotto osservazione.

Controlli serrati dei carabinieri e della Polizia Municipale ai baretti di Chiaia: scoperti anche B&B che ospitavano clienti senza averne dato comunicazione alle autorità.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Chiaia Contatori

Allacci abusivi alla rete elettrica, scatta il blitz dei carabinieri al Capo: denunciati una ragazza e due uomini

Allacci abusivi alla rete elettrica pubblica in due case: arrestato sessantenne

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Chiaia Contatori

Argomenti discussi: Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia: denunciati tre imprenditori; Case occupate e contatori manomessi: 19 controlli, 19 denunciati dalla Polizia Locale; Catania, blitz contro il furto di energia: tre esercizi chiusi e multe per 4.000 euro; Furti di energia a San Cristoforo | controlli straordinari e tre denunce.

Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia: denunciati tre imprenditoriControlli serrati dei carabinieri e della Polizia Municipale ai baretti di Chiaia: scoperti anche B&B che ospitavano clienti senza averne dato comunicazione ... fanpage.it

Francofonte. La Polizia di Stato scopre allacci abusivi alla rete elettricaUn’operazione mirata, nata dalla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, ha portato alla scoperta di un sistema di allacci abusivi alla rete elettrica in un’area residenziale di Francofonte. libertasicilia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.