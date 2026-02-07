Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia | denunciati tre imprenditori
I carabinieri e la Polizia Municipale sono entrati in azione nei locali di Chiaia. Durante i controlli, hanno scoperto contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica, denunciando tre imprenditori. Inoltre, hanno verificato alcuni B&B che ospitavano clienti senza aver comunicato nulla alle autorità. La zona si sta facendo sempre più sotto osservazione.
