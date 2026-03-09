Scelgo Arezzo rilancia i Consigli di quartiere e di frazione | Il Consiglio comunale discuta la proposta

Arezzo rilancia i Consigli di quartiere e di frazione, chiedendo al Consiglio comunale di discutere una proposta specifica. L’obiettivo è ripristinare strumenti di partecipazione che favoriscano un rapporto più diretto tra amministrazione e cittadini. La proposta mira a rafforzare l’interazione tra le parti attraverso incontri e consultazioni nelle diverse aree della città. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane.

Recuperare strumenti di partecipazione per rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini. È questo l'obiettivo della proposta presentata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare Scelgo Arezzo per istituire i Consigli di quartiere e di frazione, con l'intento di dare maggiore voce ai territori e ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni. A rilanciare l'iniziativa sono i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno, che invitano tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale ad aprire un confronto sulla proposta prima della fine della consiliatura. «Facciamo appello a tutti i gruppi consiliari – spiegano Donati e Sileno – affinché si apra finalmente una discussione in Consiglio comunale su un tema che riteniamo importante per la città.