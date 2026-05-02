Consegnate le Stelle al merito del lavoro | chi sono i ravennati premiati

Ieri sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro a diversi lavoratori dell’Emilia-Romagna. I premi sono stati assegnati a coloro che si sono distinti per la loro professionalità, impegno e integrità durante la carriera. La cerimonia ha coinvolto lavoratori provenienti da varie aziende della regione, con riconoscimenti ufficiali per le loro prestazioni e dedizione. La premiazione si è svolta in un contesto formale, con la presenza di rappresentanti istituzionali.

Sono state consegnate ieri le Stelle al Merito del Lavoro destinate ai lavoratori dell’Emilia-Romagna che si sono distinti per perizia, laboriosità, dedizione e integrità personale nel corso della loro carriera professionale. La cerimonia si è svolta nel Salone del Podestà, nel cuore di Bologna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Consegnate le stelle al merito del lavoro a 9 venezianiSi è svolta questa mattina, venerdì 1 maggio, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro,... Perugia, consegnate le Stelle al Merito del lavoro in PrefetturaPerugia, 1 maggio 2026 - Il Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato questa mattina il conferimento delle Stelle al Merito... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026; Consegnate le stelle al merito del lavoro a 18 trevigiani; Primo maggio: consegnate 95 'Stelle al merito' a lavoratori veneti; Le sei stelle al merito. I campioni del lavoro, la scelta di Mattarella. Consegnate le Stelle al Merito del lavoro a 18 umbri. Proietti: Il lavoro è dignità, sicurezza, competenza e responsabilitàSono state consegnate ieri mattina - venerdì 1° maggio - Stelle al Merito del Lavoro, l'onorificenza attribuita Decreto del Presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti che si sono distinti pe ... corrieredellumbria.it Consegnate le Stelle al Merito del lavoro in Prefettura a PerugiaIl Salone Bruschi del palazzo della Prefettura di Perugia ha ospitato questa mattina il conferimento delle Stelle al Merito del lavoro, l'onorificenza attribuita con decreto del presidente della Repub ... ansa.it Prefettura Campobasso, consegnate le “Stelle al merito” del lavoro - Sì è svolta, in Prefettura a Campobasso, la solenne cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” 2026, alla presenza del Prefetto, Michela Lattarulo. L’evento ha rappresentato un - facebook.com facebook Primo maggio a Firenze: consegnate le stelle al merito del lavoro in Palazzo Vecchio x.com