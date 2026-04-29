Cancro al pancreas | ritiro dello studio per conflitto d’interessi

La rivista PNAS ha deciso di ritirare uno studio pubblicato in precedenza che riguardava una possibile terapia per il cancro al pancreas. La decisione è stata presa a causa di un conflitto di interessi che è emerso successivamente alla pubblicazione. Lo studio era stato scritto da un ricercatore noto nel settore e trattava di potenziali approcci terapeutici per questa forma di tumore.

? Cosa sapere La rivista PNAS ritira lo studio di Mariano Barbacid sulla terapia per il cancro al pancreas.. Il CNIO indaga sul mancato accertamento dei legami economici con la società Vega Oncotargets.. La rivista PNAS ha disposto il ritiro dello studio scientifico condotto dal biochimico spagnolo Mariano Barbacid riguardante una tripla terapia sperimentale contro il cancro al pancreas, a seguito di segnalazioni relative a un conflitto di interessi non pienamente esposto durante la fase di invio dell’articolo. Mettiamoci comodi e prendiamoci un momento per fare il punto su questa vicenda che, tra i corridoi della ricerca e i social, sta facendo discutere parecchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cancro al pancreas: ritiro dello studio per conflitto d’interessi Tumore al pancreas “eliminato”, per la sperimentazione sull'uomo «servono 30 milioni» Notizie correlate Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza: lo studio(Adnkronos) – Nuove speranze contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che in fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto... Una raccolta di contenuti Ritirato lo studio spagnolo che ridava speranza ai malati di cancro al pancreasRitirato lo studio di Barbacid sulla tripla terapia contro il cancro al pancreas: conflitto di interessi, social e donazioni. greenme.it Cancro al pancreas: quali farmaci possono aumentare la sopravvivenza dei pazienti?Nuovi studi clinici indicano che i farmaci inibitori di KRAS potrebbero migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da questa grave forma di tumore, aprendo nuove prospettive terapeutiche. nationalgeographic.it