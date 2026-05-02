Confesercenti Campania Schiavo | Nuove sinergie col sistema imprenditoriale cubano

Confesercenti Campania ha avviato un dialogo con le autorità di Cuba per favorire scambi commerciali tra le imprese delle due aree. L’obiettivo è creare nuovi canali per le attività imprenditoriali campane, del Sud Italia e dell’intera penisola. La collaborazione si inserisce in un quadro di iniziative per rafforzare le relazioni economiche tra le due realtà.

Un dialogo con la Repubblica di Cuba per promuovere scambi commerciali tra le attività in modo da creare nuovi canali per le imprese campane, del Sud e in generale dell’Italia. È ciò a cui sta lavorando Confesercenti Campania. Si innesta in questo tracciato l’incontro all’ambasciata cubana tra l’ambasciatore Jorge Luis Cepero Aguilar e il presidente di Confesercenti Campania, nonché vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo. Presente anche Alessandro Totaro, presidente di Confesercenti Salute. Nel corso del colloquio è stata sottolineata la profonda affinità culturale tra Cuba e Italia, evidenziando come le rispettive tradizioni condividono valori comuni e un forte legame storico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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