Confesercenti Campania ha annunciato l’apertura di nuove rotte commerciali verso Cuba. A Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti dell’associazione e l’ambasciatore cubano, durante il quale sono stati discussi possibili scambi nel settore moda e in altre filiere di eccellenza. La discussione ha previsto l’avvio di un dialogo volto a sviluppare le relazioni tra le imprese italiane e il mercato cubano.

Incontro a Roma tra Schiavo e l’ambasciatore cubano: avviato un dialogo per scambi commerciali su moda e filiere d’eccellenza. Il presidente Vincenzo Schiavo ha incontrato a Roma l’ambasciatore Jorge Aguilar: “ Sinergie con Cuba, opportunità per comparto Moda e filiere produttive d’eccellenza ” Confesercenti Campania ha avviato un proficuo dialogo con la Repubblica di Cuba per promuovere scambi commerciali tra le attività in modo da creare nuovi canali per le imprese campane, del Sud e in generale dell’Italia. Si innesta in questo tracciato l’incontro tenutosi, presso l’Ambasciata della Repubblica di Cuba, tra l’Ambasciatore Jorge Luis Cepero Aguilar e il presidente di Confesercenti Campania, e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Confesercenti Campania apre a Cuba: nuove rotte per le imprese

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