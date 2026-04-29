Vincenzo Schiavo è alla guida di Confesercenti Napoli fino al 2030, dopo aver ricoperto il ruolo per vent'anni. Il settore turistico della città muove circa 5 miliardi di euro all'anno, con circa 20 milioni di presenze annuali di visitatori. La gestione di Schiavo si concentra sulla promozione e sullo sviluppo di questa attività, che rappresenta una componente fondamentale dell'economia locale.

? Cosa sapere Vincenzo Schiavo guida Confesercenti Napoli fino al 2030 dopo vent'anni di mandato.. Il comparto turistico genera 5 miliardi di euro con 20 milioni di presenze.. Vincenzo Schiavo riceve un nuovo mandato alla presidenza di Confesercenti Napoli fino al 2030, segnando vent’anni di guida dell’associazione dopo l’assemblea tenutasi questa mattina presso la Sala Conferenze della Fondazione ITS Academy Bact. Seduti ai tavolini dei bar vicino alla stazione o tra le botteghe che hanno resistito a tutto, si sente parlare del traguardo raggiunto da Schiavo. Non è solo una questione di cariche, ma di un percorso iniziato quando quel ragazzo di soli 34 anni si trovò a gestire un’associazione in una Napoli ferita, dove tra il 2006 e il 2010 l’emergenza rifiuti e le ombre della camorra pesavano più del sole estivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confesercenti Napoli: Schiavo guida il riscatto verso i 22 mln di turisti

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