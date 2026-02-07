Confesercenti | le imprese accelerano sul commercio elettonico

Le imprese italiane spingono sempre di più sul commercio elettronico. Nel 2024, ci sono 3,75 milioni di POS attivi nel nostro Paese, con 660 mila terminali in più rispetto al 2018. Le aziende di settori come il commercio, il turismo e i servizi hanno integrato il pagamento digitale come parte normale delle loro attività. La crescita è rapida e mostra come il mercato si stia adattando alle nuove abitudini dei clienti.

Roma, 7 feb. (askanews) – Moneta elettronica, le imprese accelerano. Nel commercio, nel turismo e nei servizi il pagamento digitale è ormai una componente strutturale dell’offerta: nel 2024 i POS attivi nel nostro Paese hanno raggiunto quota 3,75 milioni, con circa 660mila terminali in più rispetto al 2018 (+21%). Una crescita proseguita anche nel 2025 portando, secondo le nostre stime, il numero dei POS in Italia a circa 3,87 milioni. Sono le stime di elaborazioni e analisi condotte da Confesercenti su dati ufficiali. L’Italia, dice l’associazione con un comunicato, si colloca dunque tra i Paesi più avanzati in Europa sul fronte dei pagamenti elettronici: nello stesso periodo i POS attivi risultano pari a poco più di 3,2 milioni in Francia e a 1,5 milioni in Germania.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Confesercenti imprese Nuova legge regionale sul commercio, Confesercenti: «Bene il confronto avviato con le categorie» Confesercenti del Veneto Centrale esprime soddisfazione per l’avvio del confronto con le categorie economiche promosso dall’assessore regionale Massimo Bitonci. Camera di commercio ferma da 11 anni, l’affondo di Confesercenti: “Un limbo che penalizza imprese e territori” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Confesercenti imprese Confesercenti: le imprese accelerano sul commercio elettonicoRoma, 7 feb. (askanews) - Moneta elettronica, le imprese accelerano. Nel commercio, nel turismo e nei servizi il pagamento digitale è ormai ... notizie.tiscali.it Moneta elettronica: Confesercenti, le imprese accelerano. Nel 2025 verso 3,87 mln di POS, Italia ai vertici in Europaper un’attività con 300mila euro di transazioni, la moneta elettronica, secondo le nostre valutazioni, può costare tra i 5 e i 6 mila euro l’anno ... ilmetropolitano.it Nuvola Tv. . LA PROPOSTA DI CONFESERCENTI: PACE FISCALE PER IMPRESE E CITTADINI facebook Sostegno alle imprese, Confesercenti: "Azzerare le sanzioni sui tributi dovuti ai Comuni" - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.