Campania protagonista al Vinitaly | identità territori e nuove rotte per il vino

Alla fiera di Verona dedicata al vino, la regione si presenta con 170 aziende e circa 2.000 etichette esposte. Tra queste, 33 sono provenienti dalla provincia di riferimento, mettendo in mostra le caratteristiche dei territori e le varietà locali. La partecipazione si concentra sull’affermazione dell’identità regionale e sull’esplorazione di nuove rotte commerciali, con un focus particolare sui vigneti e le produzioni tipiche.

La Campania del vino si presenta compatta e riconoscibile al Vinitaly 2026, con una partecipazione che mette al centro territori, produzioni e strategie di crescita. Nei padiglioni della fiera veronese, la Regione ha portato 170 aziende vitivinicole e circa 2.000 etichette, all’interno di uno spazio espositivo di 5.600 metri quadrati, progettato con un richiamo al tema della vela e alla America’s Cup, in programma nel Golfo di Napoli nel 2027. Un’impostazione che non è solo estetica, ma narrativa. “Un viaggio nei vini della Campania – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – è anche un viaggio nelle bellezze dei territori che la compongono, ognuno con le proprie peculiarità”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Campania protagonista al Vinitaly: identità, territori e nuove rotte per il vino Leggi anche: Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio Inaugurato Vinitaly, le nuove rotte e le sfide globali del vinoVerona riafferma con forza il suo ruolo di baricentro dell'enologia mondiale con l'apertura della 58esima edizione di Vinitaly nel quartiere...