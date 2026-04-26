Nella conferenza stampa di oggi, Fabio Pisacane ha parlato in vista della partita tra Cagliari e Atalanta, che si giocherà alla 34ª giornata di Serie A. L’allenatore ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che con cinque punti di vantaggio sulla terzultima, il destino dipende dai risultati futuri. Ha anche affrontato le aspettative in vista della partita, senza fare riferimenti a motivazioni personali o dettagli extra.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Cagliari Atalanta: «Quando hai 5 punti di vantaggio sulla terzultima, il destino è nelle tue mani»

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